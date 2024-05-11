У Румунії заявили, що з початку великої війни до них утекли 11 тис. українських чоловіків

Про це повідомляє румунська служба «Радіо Свобода» з посиланням на дані прикордонної поліції країни.

Йдеться саме про українських чоловіків призовного віку (18-60 років).

Як правило, втікачі просять захисту в румунської влади, кажучи, що не хочуть іти на війну, каже квестор Флорін Коман, керівник Територіальної інспекції прикордонної поліції (ITPF) Сігету-Мармація (повіт Марамуреш).

При цьому 19 чоловіків загинули, намагаючись потрапити до Румунії: 11 потонули в бурхливих водах річки Тиса, яка є частиною кордону, а інші загинули в горах на висоті до 1900 метрів, які намагалися подолати без належного одягу та взуття, в тому числі й узимку.

Натомість за останні два роки румунські рятувальники врятували 108 громадян України лише в Марамуреші, одному з трьох повітів Румунії, куди прибувають ухилянти.

Офіцер румунської поліції також каже, що після незначного зменшення потоку втікачів з України у 2023 році з початку цього року їхня кількість знову зростає.

Коман додав, що з січня до квітня 2024 року було зафіксовано 1218 випадків нелегального перетину державного кордону з України до Румунії, у яких, за словами Комана, були залучені 2373 українці.