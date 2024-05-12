За даними платформи, ворог просунувся в Красногорівці, біля Володимирівки та окупував Стрілечу, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку.
Аналітики підтвердили просування противника в Іванівському та околицях.
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DeepState: Росіяни окупували шість селищ на Харківщині
За даними платформи, ворог просунувся в Красногорівці, біля Володимирівки та окупував Стрілечу, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку.
Аналітики підтвердили просування противника в Іванівському та околицях.
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