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DeepState: Росіяни окупували шість селищ на Харківщині

DeepState: Росіяни окупували шість селищ на Харківщині
За даними аналітиків DeepState, російські окупанти захопили ще 6 населених пунктів у Харківській області.

 За даними платформи, ворог просунувся в Красногорівці, біля Володимирівки та окупував Стрілечу, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку.

Аналітики підтвердили просування противника в Іванівському та околицях.

12 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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