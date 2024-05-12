Сили оборони уразили 9 районів скупчення росіян, окупанти обстріляли Україну ракетами, артилерією та авіацією » DeepState: Росіяни окупували шість селищ на Харківщині За даними аналітиків DeepState, російські окупанти захопили ще 6 населених пунктів у Харківській області. За даними платформи, ворог просунувся в Красногорівці, біля Володимирівки та окупував Стрілечу, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку. Аналітики підтвердили просування противника в Іванівському та околицях.