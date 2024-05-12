Літак, 30 артсистем і понад 1200 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні

Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.24 орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 482 290 (+1260) осіб,
- танків ‒ 7454 (+5)
- бойових броньованих машин — 14 375 (+22)
- артилерійських систем – 12 472 (+30)
- РСЗВ – 1066 (+2)
- засобів ППО ‒ 797 (+1)
- літаків – 350 (+1)
- гелікоптерів – 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9910 (+42)
- крилатих ракет ‒ 2194 (+1)
- кораблів/катерів ‒ 26 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16 819 (+64)
- спеціальної техніки ‒ 2042 (+2)
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