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Літак, 30 артсистем і понад 1200 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

втрати росії станом на 12.05.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 482 290 (+1260) осіб,
  • танків ‒ 7454 (+5)
  • бойових броньованих машин — 14 375 (+22)
  • артилерійських систем – 12 472 (+30)
  • РСЗВ – 1066 (+2)
  • засобів ППО ‒ 797 (+1)
  • літаків – 350 (+1)
  • гелікоптерів – 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9910 (+42)
  • крилатих ракет ‒ 2194 (+1)
  • кораблів/катерів ‒ 26 (+0)
  • підводних човнів — 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16 819 (+64)
  • спеціальної техніки ‒ 2042 (+2)
12 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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