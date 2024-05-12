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У Варшаві сталася потужна пожежа у торговому комплексі: є загроза обвалу Унаслідок повені в Афганістані загинуло 153 людини » Літак, 30 артсистем і понад 1200 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні Протягом минулої доби на фронті сталося 155 бойових зіткнень. Російські окупанти намагалися атакувати на 10 напрямках, а українські захисники ліквідували понад 1200 військових РФ Про це йдеться у зведенні Генштабу. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.24 орієнтовно становлять: особового складу — близько 482 290 (+1260) осіб,

танків ‒ 7454 (+5)

бойових броньованих машин — 14 375 (+22)

артилерійських систем – 12 472 (+30)

РСЗВ – 1066 (+2)

засобів ППО ‒ 797 (+1)

літаків – 350 (+1)

гелікоптерів – 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9910 (+42)

крилатих ракет ‒ 2194 (+1)

кораблів/катерів ‒ 26 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 16 819 (+64)

спеціальної техніки ‒ 2042 (+2)