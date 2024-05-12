 
«  
  »

Макрон пояснив свої заяви щодо введення військ в Україну

Про це він заявив у 16-хвилинному відео на своїй сторінці у соцмережі Х, передає Le Progres.

«У якийсь момент ми повинні бути в змозі переконати Росію не продовжувати наступати, тому що в Україні верховенство права також стоїть на кону, і якщо ми залишимо все так, як є в Україні, то це буде право найсильнішого», — пояснив Макрон свої заяви щодо розміщення військ в Україні.

Окремо він додав, що найближчими тижнями Франція планує збільшити кількість допомоги Україні й доставити більше військового обладнання.

«Ось чому ми повинні допомагати більше, що ми й збираємося зробити найближчими тижнями, доставити більше обладнання українцям, але також сказати в певний момент, що якщо росіяни зайдуть занадто далеко, всі ми, європейці, повинні бути готові діяти, щоб зупинити їх», — додав президент Франції.

Окрім цього, у своєму відео Емманюель Макрон підтримав «створення європейського оборонного потенціалу, сил швидкого реагування чисельністю 5 тисяч людей, які можуть бути розгорнуті для захисту наших громадян, коли відбувається дуже серйозна операція», і «проведення спільних навчань європейців».

12 мая, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  