Макрон пояснив свої заяви щодо введення військ в Україну

Про це він заявив у 16-хвилинному відео на своїй сторінці у соцмережі Х, передає Le Progres.

«У якийсь момент ми повинні бути в змозі переконати Росію не продовжувати наступати, тому що в Україні верховенство права також стоїть на кону, і якщо ми залишимо все так, як є в Україні, то це буде право найсильнішого», — пояснив Макрон свої заяви щодо розміщення військ в Україні.

Окремо він додав, що найближчими тижнями Франція планує збільшити кількість допомоги Україні й доставити більше військового обладнання.

«Ось чому ми повинні допомагати більше, що ми й збираємося зробити найближчими тижнями, доставити більше обладнання українцям, але також сказати в певний момент, що якщо росіяни зайдуть занадто далеко, всі ми, європейці, повинні бути готові діяти, щоб зупинити їх», — додав президент Франції.

Окрім цього, у своєму відео Емманюель Макрон підтримав «створення європейського оборонного потенціалу, сил швидкого реагування чисельністю 5 тисяч людей, які можуть бути розгорнуті для захисту наших громадян, коли відбувається дуже серйозна операція», і «проведення спільних навчань європейців».