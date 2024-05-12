DeepState: Росіяни окупували шість селищ на Харківщині У Варшаві сталася потужна пожежа у торговому комплексі: є загроза обвалу » Сили оборони уразили 9 районів скупчення росіян, окупанти обстріляли Україну ракетами, артилерією та авіацією За уточненою інформацією, протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 зенітно-ракетних комплексах, 2 артилерійських засобах, 2 радіолокаційних станціях та 9 районах зосередження особового складу противника. Тим часом за добу ворог завдав 13 ракетних та 118 авіаційних ударів, здійснив 120 обстрілів із реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.