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У Варшаві сталася потужна пожежа у торговому комплексі: є загроза обвалу

Про це повідомляє Polskie radio.

Зазначається, що пожежа спалахнула близько 03:15 за місцевим часом. На момент прибуття вогнеборців вогонь охопив територію майже всього закладу.

За словами речника Державної пожежної служби Кароля Кєжковського, торговий комплекс на Маривільській може обвалитися. До гасіння пожежі в приміщенні розміром 250 на 250 метрів залучено близько 200 пожежників і 50 одиниць техніки.

Кєжковський також заявив про складні для гасіння пожежі умови.

«Сильне задимлення. Пожежники виконують роботи ззовні, адже всередині дуже небезпечно. Конструкція в центрі комплексу, ймовірно, під загрозою обвалу. Часто є так, що при високій температурі може обвалитися дах», — повідомив він.

12 мая, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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