Унаслідок повені в Афганістані загинуло 153 людини

Про це повідомляє Reuters.

За даними прессекретаря міністерства Абдули Матіна Кані, щонайменше 138 людей отримали поранення внаслідок повеней у північних провінціях Баглан, Тахар і Бадахшан, спричинених сильними дощами у п’ятницю.

На допомогу цивільному населенню влада Талібану відправила вертольоти після того, як отримала повідомлення про те, що понад 100 людей опинились у воді.

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) повідомили, що багато людей втратили домівки, а транспортні, водопровідні та утилізаційні системи були «серйозно порушені».

«Наслідки були глибокими, що призвело до людських жертв і поранень, багато людей досі вважаються зниклими безвісти», — йдеться в заяві афганського офісу ВООЗ.

У ВООЗ додали, що через повені було пошкоджено чотири медичні центри, а один зруйновано, заявивши, що організація направляє медичні бригади для надання допомоги на затоплених територіях.