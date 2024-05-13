На Харківщині росіяни мали частковий успіх біля села Лук’янці ЄС продовжив «торговельний безвіз» для України ще на рік » Генштаб розповів про ситуацію на Харківщині: наступ росіян триває На Харківському напрямку російські війська не припиняють наступальні дії, намагаючись витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Джерело: Генеральний штаб ЗСУ про оперативну інформацію на фронті станом на 15:00 у соцмережах Повідомляється, що станом на 14:00 росіяни здійснили 11 атак, наразі триває 2 бойових зіткнення. Противник мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Просування ворога зупинено. Водночас Сили оборони контратакують. Противник завдав 8 авіаційних ударів в районах населених пунктів Уди, Вовчанськ, Липці, Графське та Веселе Харківської області. Для посилення військ на Харківський напрямок переміщено завчасно створені резерви. Залежно від розвитку обстановки, нарощування угруповання триватиме. Війська забезпечені необхідною кількістю засобів ураження. З початку доби втрати ворога на Харківському напрямку становлять 97 осіб, втрати озброєння і військової техніки — 8 одиниць.