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Голова МВА: Фортифікації навколо Вовчанська будували, але не так щільно через постійні обстріли

Голова Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі запевняє, що фортифікаційні споруди навколо міста на кордоні з Росією були, однак  через російські обстріли зводити їх було непросто —  Гамбарашвілі в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок)

«Фортифікаційні споруди були побудовані. І зараз будуються, зміцнюються. Але ж ситуація була і є вкрай важка. Тому що саме місто дуже близько до кордону. І вести якісь будівельні роботи зараз прямо на кордоні дуже важко. Дякую будівельникам і всім, хто працював. Вкрай важко. Тому що працювати під обстрілами дуже небезпечно».

На уточнювальне запитання ведучої про те, які роботи проводилися до наступу російських сил, у МВА відповіли, що «можливо будівництво не було таким щільним».

«Все було побудовано. Але, можливо, не так щільно. Вовчанськ після деокупації півтора року перебуває під постійним обстрілом. І мінометів, і артилерії. Тому я ще раз повторюю: від Вовчанська до кордону 4 кілометри. Було вкрай важко будувати фортифікаційні споруди. Але ще раз наголошую: дякую всім будівельникам і військовим, які базувались на цих об’єктах. І доклали максимум зусиль, щоб зробити фортифікаційні споруди».

13 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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