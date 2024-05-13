КНДР з вересня відправила до Росії 6700 контейнерів зі снарядами

У Південній Кореї оцінюють, що КНДР із вересня 2023 року відправила до Росії близько 6700 контейнерів зі снарядами — міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік, якого цитує агентство Yonhap

Шин Вон Сік оцінив, що Північна Корея відправила до Росії близько 6700 контейнерів після саміту між їхніми лідерами у вересні, що достатньо для розміщення приблизно 3 мільйонів 152-мм артилерійських снарядів або 500 тисяч 122-мм артилерійських снарядів.

Разом з тим, розвідка Південної Кореї заявила, що вивчає підозри щодо постачань до Росії північнокорейської зброї, виготовленої в 1970-х роках.

Заява Національної розвідувальної служби з’явилася у відповідь на нещодавнє повідомлення місцевих ЗМІ про те, що 122-мм артилерійські снаряди, виготовлені в КНДР в 1970-х роках, виявилися серед зброї, яку Росія використовувала у своїй війні проти України.

«НРС детально аналізує відповідну обставину, а також продовжує відстежувати загальне військове співробітництво між Північною Кореєю і Росією», – заявили в південнокорейській розвідці.