Нафтобазу на Білгородщині та електропідстанцію в Липецькій області атакували дрони СБУ

Про це повідомляють джерела РБК-Україна, Суспільного і hromadske у спецслужбах.

Зазначається, що цієї ночі дрони СБУ активно працювали в Липецькій та Білгородській областях РФ.

У результаті атак сталися пожежі на нафтобазі «Осколнафтопостачання» біля міста Старий Оскіл Білгородської області, а також на підстанції «Єлецька» потужністю 500 кВ у Липецькій області.

Як уточнили джерела ЗМІ, уражена електропідстанція живить тягові підстанції російської залізниці, нафтоперекачувальну станцію «Станова» та забезпечує транзит між Липецькою, Орловською та Брянською енергосистемами.

«Російська промисловість, яка працює на війну проти України, залишатиметься законною ціллю для СБУ. Заходи для підриву воєнного потенціалу ворога продовжуватимуться», — наголосило поінформоване джерело.

Про атаку першими повідомляли губернатори російських регіонів і ТАСС. Так, за словами очільника Липецької області Ігоря Артамонова, БПЛА були збиті біля Становлянського округу, унаслідок чого сталося загоряння на території електропідстанції.

Також повідомляється про збиття 8 безпілотників над Курською областю.

А губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков прозвітував, що над регіоном вночі також працювала російська ППО і нібито збила кілька повітряних цілей на підльоті до Білгорода.

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Крім того, за його словами, у селі Черемошне сталося пряме влучення снаряда у житловий будинок, лазню та гараж, внаслідок чого будинок повністю зруйновано. Троє мирних жителів, які в цей момент були вдома, якимось дивом відбулися легкими подряпинами та саднами.

Пізніше російське міністерство оборони заявило, що протягом минулої ночі протиповітряна оборона нібито збила 12 реактивних снарядів РСЗВ «Вільха» і 12 БПЛА над територією Білгородської області, 8 безпілотників над Курською областю, 4 авіаційні керовані ракети Storm Shadow та 7 БПЛА над територією Криму і ще 4 — над Липецькою областю.