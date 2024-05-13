Росіяни починають оточувати Вовчанськ з одного боку, місто практично зруйноване

Про це повідомив депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик в етері телеканалу «Еспресо».

«За останньою інформацією з Вовчанська, у ворога є просування. Місто починають оточувати з одного боку. Тривають дуже складні позиційні бої. Сили оборони України під щільним вогнем, постійними прильотами КАБів та штурмовими діями, ведуть оборону», — заявив Скорик.

Місто Вовчанськ практично зруйноване. Там немає жодного уцілілого приміщення, каже депутат Харківської обласної ради.

«Вчора, тільки за одну добу, по цій території було випущено 30 ракет — керованих авіаційних бомб. У місті практично немає жодного уцілілого приміщення. Вчора з Вовчанська і ближніх районів було евакуйовано 1600 людей. Від 10 травня — початку ворожих наступальних дій, з цієї території загалом було евакуйовано 6000 людей», — додав він.