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У США сталася стрілянина на вечірці, де були присутні 1000 людей КНДР з вересня відправила до Росії 6700 контейнерів зі снарядами » Сили оборони за добу ліквідували 31 танк, 15 артсистем і понад 1700 російських окупантів Протягом минулої доби на фронті українські захисники знищили 1740 російських військових та низку одиниць ворожої техніки Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.05.24 орієнтовно становлять: особового складу — близько 484 030 (+1740) осіб,

танків ‒ 7485 (+31) од,

бойових броньованих машин — 14 417 (+42) од,

артилерійських систем – 12 487 (+15) од,

РСЗВ – 1070 (+4) од,

засобів ППО ‒ 797 (+0) од,

літаків – 350 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9936 (+26) од,

крилатих ракет ‒ 2197 (+3) од,

кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16 878 (+59) од,

спеціальної техніки ‒ 2048 (+6) од. Станом на 00:40 13 квітня оперативна обстановка на Харківському напрямку залишалася складною та динамічно змінюється. Ворог має тактичний успіх.