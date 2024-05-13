Сили оборони за добу ліквідували 31 танк, 15 артсистем і понад 1700 російських окупантів

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.05.24 орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 484 030 (+1740) осіб,
- танків ‒ 7485 (+31) од,
- бойових броньованих машин — 14 417 (+42) од,
- артилерійських систем – 12 487 (+15) од,
- РСЗВ – 1070 (+4) од,
- засобів ППО ‒ 797 (+0) од,
- літаків – 350 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9936 (+26) од,
- крилатих ракет ‒ 2197 (+3) од,
- кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16 878 (+59) од,
- спеціальної техніки ‒ 2048 (+6) од.
- Станом на 00:40 13 квітня оперативна обстановка на Харківському напрямку залишалася складною та динамічно змінюється. Ворог має тактичний успіх.
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