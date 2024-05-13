США пропонують Ізраїлю дані про місце перебування ватажків ХАМАСу за відмову від операції в Рафаху

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на слова чотирьох людей, знайомих з пропозиціями США.

США надавали Ізраїлю розвідувальні дані протягом усієї семимісячної війни. Однак наразі високопоставлені помічники Байдена намагаються переконати ізраїльських чиновників, що вони можуть знищити решту батальйонів ХАМАС у Рафаху за допомогою більш цілеспрямованих ударів, ідентифікувавши їхнє місцезнаходження за допомогою розвідданих, які мають Сполучені Штати.

Натомість Ізраїль стверджує, що ЦАХАЛ повинен увійти в Рафах, щоб завершити роботу з ліквідації ХАМАСу, однак знищення розгалуженої мережі тунелів міста, де базується багато лідерів і бойовиків угрупування, поставило б під загрозу десятки тисяч палестинських мирних жителів.

«У нас є серйозне занепокоєння з приводу того, як Ізраїль переслідує цю кампанію, і все це може досягти свого апогею в Рафаху», — заявив високопоставлений представник адміністрації Байдена.

За словами джерел, американські високопосадовці також запропонували надати допомогу в будівництві наметових містечок та систем доставки їжі, води й медикаментів для палестинських біженців з Рафаху.