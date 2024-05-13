За останні 6 місяців Україна перехопила 46% російських ракет

У порівнянні із попереднім півріччям українська протиповітряна оборона стала перехоплювати набагато менше російських ракет, так, за останні 6 місяців ППО вдалося збити 46% ракет, а за попереднє півріччя — 73% — The Wall Street Journal

«За останні шість місяців Україна перехопила близько 46% російських ракет, порівняно з 73% за попередній шестимісячний період, згідно з аналізом щоденних даних командування Повітряних сил Збройних сил України, проведеним The Wall Street Journal.

Минулого місяця показник перехоплення впав до 30% ракет. Рівень перехоплення безпілотників дальнього радіусу дії «Шахедів», які легше збити, за останні шість місяців знизився лише на 1 відсотковий пункт до 82%».

Відзначається, що погіршення ефективності української ППО відбувається на тлі того, що Росія збільшує кількість безпілотників і ракетних атак, а також запускає все більше зброї, яку важко вразити, наприклад, балістичні ракети.

Крім того у Києві закінчуються боєприпаси для поставлених Заходом систем Patriot.

За останні 6 місяців Росія випустила приблизно на 45% більше безпілотників і ракет, ніж за попередні 6 місяців.

Речник Збройних сил України пояснив виданню, що перехоплення більшої кількості атак призводить до виснаження запасів боєприпасів,а великі обстріли можуть перевантажити українську оборону, оскільки системи ППО іноді не встигають перезаряджатися достатньо швидко.

За останні 6 місяців РФ випустила по Україні майже вдвічі більше «Шахедів» — 2 628 — порівняно з попереднім періодом. За словами аналітиків, дрони частково використовуються для тестування систем ППО перед запуском ракет.