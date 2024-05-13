Зеленський пояснив, для чого росіяни прорвали кордон на півночі Харківщини

Про це він повідомив у вечірньому зверненні 12 травня.

«Особлива увага — Харківщині. Тривають оборонні бої, жорстокі бої на значній частині нашої прикордонної смуги. Є села, які фактично із «сірої зони» стали зоною ведення бойових дій, і окупант намагається в частині з них закріпитись, частину просто використати для подальшого просування. Я хочу подякувати нашим воїнам, які втримують позиції та знищують окупанта», — сказав Зеленський.

Він зазначив, що завдання Сил оборони є очевидним — «треба завдати окупанту якнайбільших втрат».

Український президент розповів, що загостерна ситуація наразі і на Донецькому напрямку.

«Власне, задум ударів на Харківщині в тому, щоб розтягнути наші сили та підважити моральну, мотиваційну основу здатності українців захищатися. Покровський напрямок попри все — найбільш жорсткий. Тільки за цю добу саме на Покровському напрямку було вже 30 бойових зіткнень. Також жорсткі Лиманський, Времівський напрямки, Краматорський, Куп’янський», — додав Володимир Зеленский.