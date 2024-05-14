Байден підписав закон щодо заборони імпорту російського урану

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Вказано, що Байден підписав закон H.R. 1042 «Про заборону імпорту російського урану» у понеділок, 13 травня. Ним передбачена заборона імпорт неопроміненого, низькозбагаченого урану, виробленого в Росії або російськими підприємствами. Закон набуде чинності через 90 днів після його підписання.

За словами радника з національної безпеки США Джейка Саллівана, підписання цього закону є історичним. На його думку, це зміцнить енергетичну та економічну безпеку США і допоможе ліквідувати залежність від Росії в галузі цивільної ядерної енергетики.

«Закон про заборону імпорту російського урану демонструє вплив та інновації, яких ми можемо досягти завдяки двопартійній співпраці. Ми вдячні Конгресу за його постійну підтримку цивільної ядерної енергетики як життєво важливої частини наших зусиль з розбудови чистої економіки в Сполучених Штатах», — сказав Салліван.

Згідно з даними Департаменту енергетики, Росія постачала майже чверть збагаченого урану, який використовується для палива американського флоту з понад 90 комерційних реакторів, що робить її першим іноземним постачальником.

Ці продажі приносять Росії приблизно 1 мільярд доларів на рік, і Білий дім заявив, що залежність від російських джерел урану «створює ризик для економіки США». Водночас заміна цього запасу може бути проблемою і може збільшити вартість збагаченого урану на цілих 20%.