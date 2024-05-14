ЕС разработал обязательства по долгосрочной поддержке безопасности Украины, гарантируя Киеву больше оружия, военную подготовку и другую помощь на годы вперед.

Об этом говорится в проекте документа, с которым ознакомилось агентство Reuters.

В черновике, о котором в выходные впервые сообщила немецкая газета Welt am Sonntag, изложены обязательства ЕС по обеспечению безопасности Украины, которые планируется заключить в июне или июле.

В случае «будущей агрессии», говорится в документе, ЕС и Украина намерены в течение 24 часов провести консультации о потребностях Киева и оперативно определить дальнейшие шаги в соответствии с обязательствами.

Документ является частью более широких усилий партнеров Украины по предоставлению гарантий того, что они будут поддерживать Киев в течение длительного времени на фоне войны, которой пока не видно конца, из-за чего не предвидится скорого вступления Украины в ЕС или НАТО.

«Опираясь на существующую поддержку, обязательства Европейского союза в сфере безопасности включают предсказуемую, долгосрочную и устойчивую поддержку безопасности и обороны Украины», – говорится в черновике документа, датированном 12 апреля.

По словам дипломатов, послы 27 стран-членов ЕС обсудили этот текст в Брюсселе в прошлом месяце, и теперь он является основой для обсуждения с Украиной.

Восемь союзников Киева, включая Великобританию и таких членов ЕС, как Германия и Франция, подписали свои собственные правительственные гарантии безопасности с Украиной в последние месяцы.

Официальные лица подчеркивают, что такие соглашения не являются аналогом пактов о взаимной обороне между странами НАТО. Скорее, это обязательства предоставить Украине оружие и другую помощь для укрепления ее собственной безопасности и сдерживания любого будущего вторжения.

В документе перечислены девять видов помощи в сфере безопасности и обороны, которые ЕС будет продолжать оказывать, включая поставки оружия, обучение военных, сотрудничество в оборонной промышленности и помощь в разминировании.

Обязательства останутся в силе, «пока Украина идет по своему европейскому пути», и будут пересмотрены не позднее чем через 10 лет, говорится в документе.

В проекте дкоумента не уточняется стоимость или объем будущей помощи. Детали предлагаемых мер должны быть согласованы отдельно между 27 странами-членами ЕС, которые также предоставляют Украине свою собственную двустороннюю помощь.

В документе отмечается, что ЕС согласился выделить 5 миллиардов евро (5,40 миллиарда долларов) в фонд военной помощи Украине в этом году, но не обещает выделить столько же в последующие годы.

«Дальнейшее сопоставимое ежегодное увеличение может быть предусмотрено до 2027 года», – говорится в документе.