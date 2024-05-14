Посол Німеччини про перемогу України: Не буде жодного «Мінська-3»

Німеччина підтримує Формулу миру і стоятиме на боці України, якщо будуть переговори про мир.

Про це заявив посол Німеччини в Україні Мартін Єґер в інтерв’ю національному телемарафону «Єдині новини».

«Це українські жертви, які приносяться, і тільки Україна може вирішувати, коли стануть можливим такі переговори і таке рішення. Ми не будемо давати Україні якісь вказівки. Якщо будуть якісь перемовини, ми будемо стояти на боці України. Не буде жодного «Мінська-3», — сказав він.

Єґер підкреслив, що саме українці несуть тягар війни і ведуть війну, аби відновити територіальну цілісність своєї країни, включаючи Крим.

Дипломат додав, що Німеччина підтримує Формулу миру Президента Зеленського і вважає це за належний підхід, щоб закінчити цю війну.