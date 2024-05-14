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РФ за добу в Україні втратила літак, 11 танків та 1400 військових

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

втрати росії станом на 14.05.2024

Станом на 14 травня втрати РФ складають:

  • Особового складу ‒ близько 485430 (+1400 осіб за добу)
  • Танків ‒ 7496 (+11 одиниць)
  • Бойових броньованих машин ‒ 14460 (+43)
  • Артилерійських систем – 12515 (+28)
  • РСЗВ – 1070 (+0)
  • Засоби ППО ‒ 798 (+1)
  • Літаків – 351 (+1)
  • Гелікоптерів – 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9985 (+49)
  • Крилаті ракети ‒ 2197 (+0)
  • Кораблі /катери ‒ 26 (+0)
  • Підводні човни — 1 (+0)
  • Автомобільної техніки та автоцистерн – 16907 (+29)
  • Спеціальна техніка ‒ 2054 (+6)
14 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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