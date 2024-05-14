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ЕС разработал обязательства по долгосрочной поддержке безопасности Украины Посол Німеччини про перемогу України: Не буде жодного «Мінська-3» » РФ за добу в Україні втратила літак, 11 танків та 1400 військових За добу війни в Україні росіяни втратили 1400 військових, 1 літак, 11 танків, 43 бойових броньованих машини та 28 артилерійських систем Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Станом на 14 травня втрати РФ складають: Особового складу ‒ близько 485430 (+1400 осіб за добу)

Танків ‒ 7496 (+11 одиниць)

Бойових броньованих машин ‒ 14460 (+43)

Артилерійських систем – 12515 (+28)

РСЗВ – 1070 (+0)

Засоби ППО ‒ 798 (+1)

Літаків – 351 (+1)

Гелікоптерів – 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9985 (+49)

Крилаті ракети ‒ 2197 (+0)

Кораблі /катери ‒ 26 (+0)

Підводні човни — 1 (+0)

Автомобільної техніки та автоцистерн – 16907 (+29)

Спеціальна техніка ‒ 2054 (+6)