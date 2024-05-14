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США підвищують мита на імпорт китайських товарів

Про це йдеться в заяві Білого дому.

У резиденції президента США зазначають, що відповідне рішення було ухвалене через «несправедливу торговельну практику Китаю і для протидії спричиненій шкоді».

«Президент Байден наказує своєму торговому представнику підвищити мита, відповідно до розділу 301 Закону «Про торгівлю» 1974 року, на 18 мільярдів доларів імпорту з Китаю, щоб захистити американських робітників і бізнес», — йдеться в повідомленні.

Відтепер мито на певну продукцію зі сталі та алюмінію зросте до 25% з 0–7,5%, на електричні транспортні засоби — з 25% до 100%, мита на напівпровідники до 2025 року зростуть із 25% до 50%, на сонячні батареї — з 25% до 50%, на крани типу «судно-берег» із 0% до 25%, а на медичну продукцію (шприци й голки) мито зросте з 0% до 50%.

«Сьогоднішнє оголошення відображає зобов’язання президента Байдена завжди підтримувати американських робітників. Зіткнувшись з антиконкурентною, нечесною практикою з-за кордону, президент застосує будь-які інструменти, необхідні для захисту американських працівників і промисловості», — акцентують у Білому домі.

14 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, США

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