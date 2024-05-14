США выразили уверенность в боеспособности ВСУ на фоне нового российского наступления

США выразили уверенность в боеспособности украинских военных в условиях новых российских наступательных операций на востоке страны.

«Мы ожидаем, что Россия попытается продвинуться и в Харьковской области, и не исключено, что в ближайшие недели она добьется новых успехов», – заявил представитель Госдепартамента Видант Пател.

«Но мы не ожидаем серьезных прорывов, – продолжил он. – А со временем дополнительный приток американской помощи и постоянная поддержка партнеров позволят Украине и дальше противостоять подобной агрессии».

«Мы по-прежнему убеждены, что Украина сохраняет ключевые преимущества в этой борьбе, а ее военные остаются храброй и эффективной боевой силой, которая наносит значительный урон российским вооруженным силам», – сказал Пател.

Между тем, Белый дом заявил, что США делают «все возможное», чтобы срочно доставить оружие в Украину для борьбы с неожиданным российским наземным наступлением в Харьковской области.

«Мы делаем все возможное – как мы сами, так и наши союзники», – заявил журналистам советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, добавив, что новый пакет вооружений будет объявлен «в ближайшие дни».

Украинские войска, которых противник превосходит по численности личного состава и огневой мощи, ждут прибытия столь необходимой им военной помощи США.

За последние два дня Москва захватила около 106 квадратных километров территории и по меньшей мере семь населенных пунктов, большинство из которых уже обезлюдели. Такие данные приводит мониторинговый телеграм-канал DeepState.

Канал, близкий к украинским военным, сообщил, что российские войска пытаются сдержать украинские силы на северо-востоке, в то время как бои также идут в Донецке, к юго-востоку от Харькова.