Столтенберг: Підтримка Китаю дає РФ можливість продовжувати війну проти України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що завдяки підтримці Китаю Росія має можливість продовжувати свою загарбницьку війну проти України.
Як повідомляє «Європейська правда», про це він сказав в ході виступу на молодіжному саміті НАТО.
Столтенберг зазначив, що Китай постачає в РФ електроніку та технології для виробництва ракет, дронів та іншої зброї.
«Головною країною, яка дозволяє Росії вести загарбницьку війну проти України в Європі, є Китай. Це, безумовно, найбільший торговельний партнер Росії. Вони постачають критично важливі компоненти для їхньої зброї, мікроелектроніку, передові технології, що дозволяє Росії виробляти ракети, безпілотники, багато інших речей, які є ключовими для їхньої війни проти України», – сказав генсек НАТО.
Він також вказав на підтримку, яку Росії надає Іран, зокрема, дрони, а також КНДР, яка постачає боєприпаси та зброю.
«Отже, друзі Росії в Азії, Іран, Північна Корея і Китай, є ключовими для здатності Росії воювати проти європейського друга, сусіда НАТО», – додав Столтенберг.
У цьому контексті, вказав Столтенберг, «ідея про те, що ми можемо розділити Азію і Європу, більше не працює».
«Вони взаємопов’язані, тому нам також, звичайно, потрібно протистояти викликам, які Китай становить для нашої безпеки», – зауважив він.
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