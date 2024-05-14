У Криму ракетами атакували військову частину ППО на горі Ай-Петрі, ліквідовано командира

Про це повідомляє місцевий телеграм-канал «Крымский ветер» і російський канал ASTRA.

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено територію в/ч 85683, ліквідовано командира Олександра Кулакова і ще одного окупанта. Кажуть, що є поранені, їх кількість поки невідома.

Попередньо, атака була здійснена ракетами Storm Shadow, пише ASTRA.

Радари Південного берега – найбільш відомий військовий об’єкт Великої Ялти (координати 44.481491, 34.033617).

До окупації Криму тут знаходився український радіочастотний батальйон, 40-ї радіотехнічної бригади Повітряних сил України, де знаходились радіолокаційні комплекси радянського виробництва «Оборона», «Алтай» і «Граница-М», а також українські 36ДС-6.

«Окупанти сформували тут підрозділ 3-го радіочастотного полку ПКС РФ. Чи розмістили вони там нове радіолокаційне обладнання – невідомо, але і старого хватає, щоб контролювати небо над Кримом і над морем навколо нього», — пише «Крымский ветер».

3-й радіотехнічний полк — військове формування в складі радіотехнічних військ ВКС РФ. Сформований в 2014 році після анексії Криму Російської Федерації на базі . Штаб знаходиться в місті Севастополь.