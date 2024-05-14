Україна отримає від Німеччини систему ППО IRIS-T вже у травні

Про це повідомив посол ФРН в Україні Мартін Єгер в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що Німеччина обіцяла Україні, що цього року, наступного року і ще 2026 року постачатиме нові системи IRIS-T й це буде «послідовна робота».

IRIS-T SLM в Україні

Про те, що Німеччина передасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони, канцлер Олаф Шольц заявив 1 червня 2022 року. Згодом система ППО IRIS-T SLM потрапила до списку озброєння, що його ФРН зобов’язалася передати Україні.

Перший комплекс прибув в Україну 12 жовтня, а невдовзі після цього Шольц пообіцяв Україні ще три комплекси ППО, «кожен з яких здатен захистити велике місто». Під час першого бойового хрещення комплекс IRIS-T збив 100 відсотків цілей

Наразі в Україні діє дві системи IRIS-T SLM – друга прибула у квітні цього року, а Німеччина передала її в співпраці зі Швецією. Очікують ще на 6 комплексів. Два повинні прибути до кінця 2023 року, ще чотири – у 2024-му.