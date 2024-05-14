Украина: фронт в Харьковской области стабилизируется

Глава разведки Украины Кирилл Буданов заявил во вторник о признаках стабилизации северо-восточного фронта на фоне российского наступления в Харьковской области, предупредив вместе с тем, что небольшие российские штурмовые группы были развернуты в Сумской области.

Возможная атака в этом регионе может привести к новому растягиванию линии фронта после того, как в пятницу российское наступление в Харьковской области вынудило Киев срочно прислать туда подкрепление.

Российские войска продвинулись в двух районах Харьковской области. Оборонное ведомство РФ заявило о взятии приграничного села Бугроватки. По неподтвержденным данным, поступающим с обеих сторон, идут бои на севере города Вовчанска, расположенного в 5 км от границы.

По словам высокопоставленных украинских официальных лиц, у России, скорее всего, недостаточно войск для захвата Харькова.

Буданов сообщил, что Москва уже задействовала все войска, дислоцированные в приграничных районах, для участия в харьковской операции, но что у нее есть и резервные силы, которые, как он ожидает, будут задействованы в ближайшие дни.

Приграничные населенные пункты подверглись интенсивному обстрелу в ходе российского наступления. Глава ОВА области Олег Синегубов сообщил, что во вторник два человека были убиты в Вовчанске. Региональные власти эвакуировали более 7 500 человек из Вовчанска и прилегающих районов, сказал Синегубов.

Пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Тросселл заявила, что ее офис глубоко обеспокоен положением гражданского населения в Харьковской области, где, по ее словам, с пятницы погибли, по меньшей мере, восемь человек и 35 получили ранения.

Министр обороны Украины Рустем Умеров во вторник призвал увеличить поставки Киеву артиллерийских снарядов, поскольку Россия наращивает атаки.

«Нам нужно больше артиллерийских снарядов, поскольку Россия все еще во много раз опережает нас», – сказал Умеров в онлайн-обращении к участникам Копенгагенского саммита демократии 2024. – Удерживать позиции в таких условиях чрезвычайно сложно».