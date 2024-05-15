ЄС підтримав план реформ для України

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що завдяки схваленню плану вдасться повноцінно запустити Ukraine Facility. Найближчим часом Україна отримає 1,89 млрд євро.

«Загалом цього року в межах програми розраховуємо залучити 16 млрд євро. Це посилить нашу фінансову стійкість в умовах повномасштабної війни з Росією. Дякуємо Бельгії, яка головує в Раді ЄС, та державам-членам Євросоюзу за високу оцінку Плану України та непохитну підтримку», — написав очільник українського уряду.

У пресслужбі Мінекономіки уточнили, що надання 1,89 млрд євро є попереднім безумовним фінансуванням. Цей транш очікується після підписання Україною рамкової угоди та її ратифікації Верховною Радою.

Віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що уряду вдалося підготувати комплексний план економічного розвитку держави у рекордні строки. За її словами, розробка подібних документів у країнах ЄС зазвичай займає до 2 років.

“Україна вже отримала 6 млрд євро фінансової підтримки у березні та квітні цього року за успішне виконання 5 індикаторів першого кварталу. У другому кварталі необхідно виконати 9 індикаторів, що дозволить отримати 4,110 млрд євро у вересні 2024 року”, — сказала вона.

Також український уряд провів переговори з Єврокомісією та узгодив рамкову угоду. Вона має стати правовою основою для отримання Україною сталого фінансування у рамках Ukraine Facility до 2027 року за умови успішного виконання плану.

“Загалом план для Ukraine Facility включає 151 індикатор за 69 напрямками реформ, виконання яких заплановане на період до 2027 року. План розроблявся в повній синхронізації з ключовими міжнародними партнерами України. З огляду на це, передбачені Планом індикатори частково відповідають вже наявним міжнародним зобов’язанням України в рамках інших угод”, — додала міністерка.

За виконання індикаторів плану для Ukraine Facility також Україна має отримати у 2025 році 12,5 млрд євро, у 2026 році – 7,25 млрд євро, 1,2 млрд євро у 2027 році, а також 1,32 млрд євро у січні 2028 року за виконання індикаторів 4 кв. 2027 року.