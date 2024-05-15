Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1510 військових

Про це 15 травня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.24 орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 486 940 (+1510) осіб,
- танків ‒ 7510 (+14) од,
- бойових броньованих машин — 14 508 (+48) од,
- артилерійських систем – 12 538 (+23) од,
- РСЗВ – 1070 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 798 (+0) од,
- літаків – 351 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 015 (+30) од,
- крилатих ракет ‒ 2199 (+2) од,
- кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16 955 (+48) од,
- спеціальної техніки ‒ 2061 (+7) од.
Ввечері вівторка, 14 травня, стало відомо, що українські війська перемістились на більш вигідні позиції в районі Лук’янців та Вовчанська Харківської області.
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