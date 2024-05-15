Росія використовує нову тактику на Харківському напрямку, — ISW Від початку масштабної війни США надали майже $2,9 млрд гумдопомоги Україні та країнам, які приймали біженців » Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1510 військових Протягом минулої доби втрати російської армії сягли 1510 вбитими й пораненими. Так, з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 486 940 військових Про це 15 травня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.24 орієнтовно становлять: особового складу — близько 486 940 (+1510) осіб,

танків ‒ 7510 (+14) од,

бойових броньованих машин — 14 508 (+48) од,

артилерійських систем – 12 538 (+23) од,

РСЗВ – 1070 (+0) од,

засобів ППО ‒ 798 (+0) од,

літаків – 351 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 015 (+30) од,

крилатих ракет ‒ 2199 (+2) од,

кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16 955 (+48) од,

спеціальної техніки ‒ 2061 (+7) од. Ввечері вівторка, 14 травня, стало відомо, що українські війська перемістились на більш вигідні позиції в районі Лук’янців та Вовчанська Харківської області.