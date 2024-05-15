Двостороння безпекова угода між США й Україною буде підписана за кілька тижнів, — держсекретар США Блінкен

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на пресконференції з міністром закордонних справ України.

«Ми мусимо допомагати Україні захищати солдатів й мирне населення. Для нас особливим пріоритетом є припинення війни. Тому ми шукаємо, де знайти ці потрібні на вчора системи Patriot. Ще одне питання про яке ми дискутували — це двобічна безпекова угода між США та Україною. Ми знаємо, що 32 країни вже обговорили або в найближчому майбутньому обговорять укладання таких угод між Україною», — наголосив Блінкен.

За словами державного секретаря США, майбутня двостороння безпекова угода між США й Україною забезпечить безпеку майбутнього в найближчі 10 років.

«Ми продуктивно попрацювали з нашими командами й фіналізуємо саму угоду. Текст угоди вже буде незабаром, і за кілька тижнів ми вже підпишемо цю угоду. Це демонструє цілому світу та Путіну, що багато країн продовжуватимуть допомагати Україні й робитимуть це в довготривалій перспективі, аби стримувати Росію», — заявив Блінкен.