Евакуація з Харкова не планується, навпаки до нас евакуюють з області − Терехов

Станом на 15 травня евакуація населення чи окремих груп мешканців з Харкова не планується, навпаки наразі до міста приїжджають люди з тих населених пунктів області, де тривають активні бойові дії — голова Харкова Ігор Терехов, речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі марафону новин

«Понад 8 годин триває повітряна тривога, але ніч пережили спокійно. За добу були прильоти по житловій забудові. Ворог використовує техніку залякування людей, щоб люди виїжджали з міста.

Але наразі не йде мова про евакуацію з міста Харкова. Навпаки сьогодні ми приймаємо до Харкова − приїжджають люди з районів, де зараз ідуть активні бойові дії».

За його словами, до міста вже прибули понад 6 тисяч людей − їх розмістили у гуртожитках і надають «все можливе, щоб вони почувалися більш-менш захищеними».

Речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин заявив, що місто Харків наразі захищене.