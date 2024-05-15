Кабмін затвердив порядок виявлення й повернення дітей, депортованих у Росію

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Порядок окреслює взаємодію між суб’єктами (представниками центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, уповноваженого ВР з прав людини, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, СБУ та Національного інформаційного бюро), які беруть участь у пошуку, поверненні й забезпеченні соціального захисту та реінтеграції дітей.

Зокрема йдеться про дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-сиріт і дітей, яких можуть депортувати чи перемістити.

Акцентується, що законні представники дитини та інші уповноважені органи мають розробляти індивідуальний план повернення, що має враховувати персональні потреби дитини.

«Проєкт акта покликаний законодавчо врегулювати питання повноважень цих суб’єктів щодо виявлення та повернення депортованих або примусово переміщених дітей», — резюмують у Мінреінтеграції.