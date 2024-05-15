КНДР попри санкції відмила понад $147 млн через криптовалютну платформу

Про це повідомляє Reuters.

Спостерігачі ООН доповіли комітету з санкцій Ради Безпеки, що вони розслідували 97 імовірних північнокорейських кібератак на криптовалютні компанії в період між 2017 і 2024 роками на загальну суму близько 3,6 млрд доларів.

Зокрема, йдеться і про кібератаку наприкінці минулого року, коли з криптовалютної біржі HTX було вкрадено 147,5 млн доларів, відмитих у березні цього року.

За словами спостерігачів, лише у 2024 році вони виявили 11 крадіжок криптовалют на суму 54,7 млн доларів, багато з них «могли бути здійснені ІТ-працівниками КНДР, випадково найнятими невеликими компаніями, пов’язаними з криптовалютами».

За даними держав-членів ООН і приватних компаній, північнокорейські ІТ-спеціалісти, які працюють за кордоном, приносять «значний дохід країні».

Зазначається, що США запровадили санкції проти Tornado Cash у 2022 році через звинувачення у підтримці Північної Кореї. У 2023 році двом співзасновникам платформи були пред’явлені звинувачення у сприянні відмиванню понад мільярда доларів, у тому числі для групи кіберзлочинців, пов’язаної з КНДР.

Група спостерігачів ООН за санкціями проти Північної Кореї була розпущена наприкінці квітня після того, як Росія наклала вето на щорічне продовження мандату цієї комісії. Спостерігачі представили незавершену роботу, якою в п’ятницю, 11 травня, поділилися з комітетом Ради Безпеки ООН з питань санкцій проти КНДР.

Також спостерігачі розслідували повідомлення New York Times від 6 лютого про те, що Росія розблокувала $9 млн із $30 млн заморожених північнокорейських активів і дозволила Пхеньяну відкрити рахунок у банку в Південній Осетії, щоб він міг отримати доступ до міжнародних банківських мереж.

Спостерігачі ООН також заявили, що судна, підозрювані в участі в торгівлі зброєю між Північною Кореєю та РФ, продовжують рейси між північнокорейським портом Раджин і російськими портами, зокрема Владивостоком і Східним. США та інші країни звинувачують Північну Корею в передачі зброї Росії для використання проти України.

«КНДР та її посередники продовжують ухилятися від санкцій за допомогою морських засобів, в тому числі шляхом придбання КНДР суден, імпорту нафтопродуктів та експорту вугілля», — йдеться у документі спостерігачів.

Також розслідується інформація про 208 рейсів північнокорейських кораблів для розвантаження вугілля в прибережних водах Китаю, ймовірно, більшість із них відбувалися шляхом перевантаження вугілля з судна на судно.