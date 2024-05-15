Перемовин про кінець війни не буде: Шольц

Про це Шольц сказав у інтерв’ю німецькому тижневику Stern, передає «Німецька хвиля«.

«Ні в кого не повинно бути надмірних очікувань. Ми не ведемо переговори про закінчення війни», – сказав він.

Шольц додав, що на зустрічі в Бюргенштоці «в кращому разі буде покладено початок процесу, який може призвести до прямих перемовин між Україною і Росією».

Щодо тематики Саміту миру Шольц зазначив, що у Швейцарії йтиметься передовсім про безпеку атомних електростанцій, про експорт зерна, а також про питання обміну полоненими та про необхідність табу на використання ядерної зброї.

Також канцлер зауважив, що триває робота над тим, щоб забезпечити участь у Саміті миру країн, які не є щирими прихильниками України. Мова про, наприклад, Бразилію, Південну Африку чи Китай.

Водночас Шольц висловив розчарування відсутністю бажаної реакції європейців після його заклику збільшити постачання зброї Україні.

«Це пригнічує, оскільки Україна терміново потребує додаткових систем ППО», – заявив він, згадавши про російські удари по території України, що знову посилилися. На думку Шольца, це свідчить про те, що Путін, «очевидно, має намір зруйнувати інфраструктуру України».