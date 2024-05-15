Роботине перебуває під контролем українських захисників, — Сили оборони Півдня

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук Суспільному.

Він спростував інформацію про нібито захоплення населеного пункту, додавши, що Росія періодично створює пропагандистські відео, на яких окупанти нібито захопили Роботине й встановлюють російський триколор.

«Інформація щодо нібито захоплення населеного пункту Роботине армією РФ не відповідає дійсності. Російські інформаційні війська періодично влаштовують подібні провокації. Для цього вони організовують перформанси в зоні бойових дій зі встановленням держпрапора РФ. На околиці, наприклад, і після цього вони зазвичай гинуть», — розповів Плетенчук.

За словами речника Сил оборони Півдня, армія РФ не має успіху в штурмі.

У Генштабі ЗСУ також повідомили, що ситуація в районі Роботиного контрольована. Там із початку доби відбулося 4 боєзіткнення, а змін положення українських військ не відбулось.