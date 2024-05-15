США оголосили про додаткову допомогу Україні на $2 млрд

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві.

«Ми маємо додаткову допомогу, яка наразі в дорозі. Насправді, деяка допомога вже прибула. Але я хочу додати до цього, оголосивши, що ми надамо додаткові $2 млрд фінансової та військової допомоги Україні», — заявив Блінкен.

За його словами, ця допомога передбачає створення першого у своєму роді фонду для оборонних підприємств, що працюватиме для щонайшвидших поставок зброї українським Силам оборони, інвестування в оборонну промисловість держави й закупівлі зброї для неї в інших країн.

Блінкен наголосив, що пріоритетом для США є надання Києву додаткових систем протиповітряної оборони.

«Ми сфокусовані в наших розмовах на деталях того, що ми робимо, щоб знайти більше ППО та доставити їх (системи, — ред.) Україні. Я можу сказати, що для нас це є пріоритетним питанням», — сказав він.

Водночас американський держсекретар акцентував: Штати намагаються пришвидшити процес надання боєприпасів, броньованих машин та рекет для протиповітряної оборони Збройним силам.