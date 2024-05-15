Україна просить США скасувати заборону на удари американською зброєю по цілям в РФ

Українська влада докладає нових зусиль, щоб змусити США скасувати заборону на використання зброї американського виробництва для нанесення ударів на території Росії.

Про це повідомляє Politico.

Цього тижня група українських парламентаріїв перебуває у Вашингтоні, щоб заручитися допомогою Конгресу у вирішенні цього питання, яке, на їхню думку, сковує військові дії України, оскільки Київ прагне завдати удару по російських військових складах, розташованих за кордоном.

Адміністрація президента США Джо Байдена, відправляючи Україні зброю дальнього радіусу дії, заявила, що її не можна використовувати для нанесення ударів усередині російської території.

«Головна проблема зараз — це політика Білого дому, спрямована на обмеження наших можливостей завдавати ударів по військових об’єктах усередині Росії», — заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Росія прекрасно обізнана про це обмеження і змогла розмістити на кордоні щонайменше 30 тисяч військовослужбовців і техніки, не побоюючись удару далекобійних тактичних ракетних комплексів, що поставляються США, які Україна з руйнівним ефектом використовувала проти російських військ на території України.

Два американські чиновники підтвердили, що політика адміністрації Байдена не змінилася.

«Допомога надається для оборони, а не для наступальних операцій на російській території», — сказав один із чиновників, який отримав анонімність для обговорення делікатних питань.

Російський наступ використовує проблеми України з кадрами і відсутність належним чином підготовлених оборонних споруд під Харковом, піддаючи ризику місто з мільйонним населенням і потенційно даючи Росії новий критичний плацдарм у країні.