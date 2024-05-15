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В премьер-министра Словакии Фицо стреляли, он ранен

Неизвестный стрелял в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Он ранен, по предварительной информации — тяжело.

Местная пресса сообщает, что несколько выстрелов раздались, когда Фицо вышел с выездного заседания правительства в провинции, что он ранен в живот и руку, и что его доставили вертолетом в больницу в город Банска-Быстрица.

На официальной странице Роберта Фицо в фейсбуке через два часа после покушения появилось сообщение о том, что его ранения опасны для жизни. До этого словацкие издания писали, ссылаясь на анонимные источники, что ранения Фицо не представляют собой угрозы для его жизни.

«В него стреляли несколько раз, и сейчас он находится в опасном для жизни состоянии. В этот момент его везут на вертолете в Банска-Бистрицу, поскольку лететь до Братиславы было бы слишком долго с учетом необходимости срочного вмешательства. Ближайшие часы будут решающими», — гласит сообщение на официальной странице премьера.

Как передает агентство Reuters, о том, что жизнь премьера в опасности, известила и пресс-служба правительства Словакии в пресс-релизе, разосланном по электронной почте.

Словацкий телеканал TV Markiza передает, что премьера перенесли из вертолета в больницу в Банска-Быстрице на носилках, накрыв простыней, и разглядеть, какие ранения получил премьер и в каком находится состоянии, было невозможно.

В Фицо стреляли из толпы, когда он вышел к публике после выездного заседания правительства в городе Хандлова. По словам очевидцев, премьер-министр упал, его быстро увезли на машине.

Словацкий телеканал ТАЗ сообщает, что в Фицо стреляли четырежды, одна пуля попала в живот.

Женщина, стоявшая недалеко от Фицо, сказала газете Denník N, что видела кровь у премьера на голове и груди.

Стрелявший, по информации словацкой прессы, был задержан на месте.

Стрелявший задержан на месте

Словацкое издание Plus Jeden Den написало, ссылаясь на «хорошо информированный источник», что Фицо ранен в руку и живот, и что он в тяжелом состоянии, но угрозы для жизни ранения не представляют.

Официальной подробной информации о ранениях премьера пока нет. Спасательная служба Словакии пока объявила лишь, что отправила вертолет для эвакуации 59-летнего мужчины из Хандловы.

15 мая, 2024 | Category: Мир, Новости, Россия

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