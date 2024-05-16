 
 
  »

Данія оголосила про пакет допомоги Україні на €750 млн

Про це йдеться на сайті данського оборонного відомства.

У межах 18-го пакету Данії Україна отримає додаткові кошти для майбутнього передання винищувачів F-16, обслуговування артилерійських знарядь, протиповітряної оборони, а також фінанси, спрямовані на допомогу з артилерією, боєприпасами й протитанковими мінами.

Із €750 млн Данія виділяє Києву €349 млн на посилення ППО. Водночас держава надасть додаткові кошти для інвестицій в оборонну промисловість України.

«У рамках пакету уряд також виділяє додаткові кошти для інвестування безпосередньо в українську оборонну промисловість. Є сенс виробляти зброю там, де вона використовується і тими, хто її використовує. Йдеться також про перспективну обороноздатність України. В Україні є навички, але бракує фінансування. Сподіваємося, що більше країн можна буде надихнути наслідувати цю модель», – сказав міністр оборони Ларс Люкке Расмуссен.

16 мая, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  