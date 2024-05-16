Сильвестр Сталлоне виставив на аукціон 11 рідкісних годинників з власної колекції » Данія оголосила про пакет допомоги Україні на €750 млн Сьогодні, 16 травня, міністерство оборони Данії оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги на €750 млн, який передбачає внески для майбутніх F-16 Про це йдеться на сайті данського оборонного відомства. У межах 18-го пакету Данії Україна отримає додаткові кошти для майбутнього передання винищувачів F-16, обслуговування артилерійських знарядь, протиповітряної оборони, а також фінанси, спрямовані на допомогу з артилерією, боєприпасами й протитанковими мінами. Із €750 млн Данія виділяє Києву €349 млн на посилення ППО. Водночас держава надасть додаткові кошти для інвестицій в оборонну промисловість України. «У рамках пакету уряд також виділяє додаткові кошти для інвестування безпосередньо в українську оборонну промисловість. Є сенс виробляти зброю там, де вона використовується і тими, хто її використовує. Йдеться також про перспективну обороноздатність України. В Україні є навички, але бракує фінансування. Сподіваємося, що більше країн можна буде надихнути наслідувати цю модель», – сказав міністр оборони Ларс Люкке Расмуссен.