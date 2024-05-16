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Китай і Росія наполягають на «політичному» вирішенні війни в Україні – Сі Цзіньпін

Лідер КНР Сі Цзіньпін під час пресконференції з правителем РФ Володимиром Путіним заявив, що Китай і РФ виступають за політичне врегулювання війни в Україні, яку розпочала Росія під керівництвом Путіна —  BBCThe Telegraph

Путін наразі перебуває із візитом у Китаї, зустрівся із Сі Цзіньпіном.

Лідери країн підписали спільну декларацію і провели пресконференцію, де говорилось про поглиблення зв’язків Китаю і РФ та співпрацю у сфері торгівлі та основних зовнішньополітичних питань.

Зокрема, там йшлося про війну між Україною та Росією, яку в чомусь Китаї називають «кризою».

Не назваючи жодних подробиць щодо подальших кроків, Сі Цзіньпін заявив, що Китай і Росія наполягають на «політичному вирішенні» війни в Україні, в той час як Путін висловив вдячність за «зусилля Китаю з врегулювання української кризи».

16 мая, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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