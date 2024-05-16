Унаслідок агресії РФ загинули 456 українських спортсменів і тренерів Росія заробляє мільярди, продаючи нафту в ЄС через Туреччину – Politico » Концерн Rheinmetall планує створити в Україні підприємство, яке вироблятиме системи ППО Німецький концерн Rheinmetall планує створення підприємства з виробництва ППО в Україні. Про це повідомив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер. Так, концерн планує створити ще одне спільне підприємство в Україні у сфері протиповітряної оборони. Паппергер також заявив, що з травня по вересень Україні поставлять 40 одиниць бронетехніки Marder 1A3. Раніше повідомлялось, що німецький оборонний концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше чотири заводи, на яких виготовлятимуть снаряди, військову техніку та системи ППО.