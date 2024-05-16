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Концерн Rheinmetall планує створити в Україні підприємство, яке вироблятиме системи ППО

Німецький концерн Rheinmetall планує створення підприємства з виробництва ППО в Україні.

Про це повідомив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер.

Так, концерн планує створити ще одне спільне підприємство в Україні у сфері протиповітряної оборони.

Паппергер також заявив, що з травня по вересень Україні поставлять 40 одиниць бронетехніки Marder 1A3.

Раніше повідомлялось, що німецький оборонний концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше чотири заводи, на яких виготовлятимуть снаряди, військову техніку та системи ППО.

16 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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