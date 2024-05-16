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Президент Чехії назвав наївними сподівання України відвоювати захоплені території

Президент Чехії назвав наївними сподівання України відвоювати захоплені території
Президент Чехії Петр Павел вважає наївними думки, що Україна зможе відвоювати в Росії окуповані території «в осяжному майбутньому». Адже Росія просто так їх не віддасть — Ceske noviny

Президент Чехії закликав до реалістичного погляду на ситуацію.

«Я думаю, було б наївно говорити, що Україна може повернути окуповані території в осяжному майбутньому. Росія просто так не віддасть окуповані території. Нам потрібно зупинити війну, а потім почати обговорювати майбутні домовленості. Це може бути якийсь компроміс, але не без згоди України, Росії та країн, які будуть гарантом цієї угоди», – сказав він.

Пізніше в мережі  Twitter (Х) він додав, що вже давно наголошує на необхідності підтримувати Україну всіма засобами відповідно до міжнародного права. «Частиною цієї законної підтримки є також збільшення поставок боєприпасів і військової техніки в Україну – серед іншого через чеську ініціативу з боєприпасів», – написав він.

Росія могла б негайно припинити конфлікт, але вона не зацікавлена в цьому, доки сподівається досягти своїх цілей – захопити Україну, усунути її демократично обраний уряд і демілітаризувати суверенну країну, додав він.

16 мая, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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