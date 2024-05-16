Розвідка США: Росія — найактивніша загроза для наших виборів

Дедалі більше іноземних діячів, у тому числі недержавних, прагнуть вплинути на вибори в США, і Росія, Китай та Іран, хоч і найбільш значущі, далеко не єдині, заявили посадовці США на слуханнях в комітеті Сенату в середу.

«Зокрема, Росія залишається найактивнішою зовнішньою загрозою для наших виборів, — сказала директорка національної розвідки Евріл Гейнс. — Цілі російського уряду в таких операціях впливу, як правило, включають зменшення довіри до демократичних інституцій США, загострення соціально-політичного розколу в Сполучених Штатах і нівелювання підтримки Заходом України».

Сенатор-демократ Марк Ворнер, голова Комітету Сенату з розвідки, сказав, що розсекречені розвіддані вказують, що не лише Росія, Китай та Іран прагнуть вплинути на політику в США, але також і Куба, Венесуела, ісламські бойовики «і низка іноземних хактивістів і кіберзлочинців, мотивованих прибутком».

«Розпочати дії з іноземного шкідливого впливу, включно з виборчим впливом, можна з дуже невеликими перешкодами», — сказав Ворнер.

Сенатор вказав на іноземні спроби вплинути на вибори та громадську думку, включаючи спроби залякати кандидатів, намагання видати себе за американські організації, наприклад коли російські акаунти в соціальних мережах видавали із себе осередок Республіканської партії Теннессі та рух Black Lives Matter.

«Ми стали свідками того, що все більше американців – будь-якого політичного спрямування – просто не довіряють установам США, від федеральних агенцій і місцевих правоохоронних органів до відомих медіа, у поєднанні з підвищеною залежністю від платформ Інтернет-медіа, якими легко маніпулювати», – сказав Ворнер.

Конгрес більше уваги почав приділяти повідомленням про іноземні, зокрема російські, спроби вплинути на американську громадську думку після того, як спецслужби США дійшли висновку, що організації, яких підтримує Кремль, намагалися підвищити шанси республіканця Дональда Трампа виграти президентський термін у 2016 році.

Москва свою причетність заперечує.

Трамп балотується на президентських виборах цього року проти президента-демократа Джо Байдена, який переміг Трампа у 2020 році.

З наближенням виборів офіційні особи також дедалі більше стурбовані ризиками, які створює штучний інтелект для виборів, зокрема через використання переконливих «підробок» для обману виборців.

Окремо група сенаторів обох партій, включаючи лідера більшості в Сенаті Чака Шумера, закликала Конгрес у середу схвалити 32 мільярди доларів на фінансування досліджень штучного інтелекту, щоб забезпечити лідерство США перед Китаєм в розробці цієї технології.

Слухання в середу були першими відкритими слуханнями Комітету розвідувальних служб на цю тему під час виборчого циклу в США 2024 року. Плануються нові слухання, включно з зустріччю з компаніями високих технологій.