Сильвестр Сталлоне виставив на аукціон 11 рідкісних годинників з власної колекції

Про це пише Express.

Голлівудський актор, зірка серій фільмів «Рембо» та «Роккі» Сильвестр Сталлоне виставляє на аукціон власну колекцію рідкісних, розкішних годинників, яка включає і лімітований швейцарський годинник. Загалом актор виставив на аукціон Sotheby’s 11 своїх годинників, зокрема і той, що носив у фільмі «Нестримні 2» у 2011 році.

Вважається, що його колекція коштує велику суму, а кожен окремий витвір оцінюють щонайменше в десятки тисяч доларів.

За словами експерта з годинників Ніко Леонарда ван дер Горста, найціннішим лотом Сталлоне є Patek Philippe Grandmaster Chime, який вперше був представлений у 2014 році. Він назвав його «одним із найбожевільніших годинників у світі». Люди купують цей годинник заради престижу, і коштує він «не менше ніж $5 млн».

«Їх так мало виготовляють щороку, так рідко вони переходять з рук в руки, що буде цікаво дізнатися, яка їхня вартість. Цей аукціон визначить точну і правдиву вартість 6300 G», — додав Ніко Леонарда ван дер Горста.

Інші годинники з колекції Сталлоне, ймовірно, будуть продані за десятки тисяч доларів кожен. Актор стверджує, що не носив свої годинники, а купував їх як інвестицію.

«Я не хотів їх бити, тому ставився до них як до витвору мистецтва. Ви ж не розкидаєте картину Моне?», — додав Сталлоне.