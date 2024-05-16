США мають дозволити і заохочувати удари України по території РФ, — Гельсінська комісія

Про це повідомляє Гельсінська комісія США.

Зазначається, що наступальні дії російської армії на Харківщину загрожують життю понад мільйона мирних жителів і ставлять під загрозу оборону України.

«США повинні не тільки дозволити, але й заохочувати ЗСУ завдавати ударів по військових силах РФ, які ведуть вогонь і зупиняються в прикордонних районах Росії в рамках наступальних операцій Росії на півночі Харківської області.

Натомість Інститут вивчення війни оцінив, що такі обмеження США створили в прикордонних районах Росії пристанище, звідки російські літаки можуть завдавати ударів авіабомбами і ракетами по українських позиціях і населених пунктах, і де російські війська і техніка можуть вільно скупчуватися перед початком бойових дій.

«Така політика США серйозно підриває здатність України захищатися від російських наступальних операцій на півночі Харківської області», — вважають аналітики.

Довідка. Комісія з питань безпеки та співробітництва в Європі, також відома як Гельсінська комісія США, є незалежною урядовою агенцією США, створеною Конгресом у 1975 році для моніторингу та заохочення дотримання Гельсінських угод та інших зобов’язань Організації з безпеки та співробітництва. в Європі (ОБСЄ).