Унаслідок агресії РФ загинули 456 українських спортсменів і тренерів

Про це в інтерв’ю «Німецькій хвилі» розповів виконувач обов’язків міністра у справах молоді та спорту Матвій Бідний.

За словами в.о. міністра, це дані лише про тих спортсменів, які мали стосунок до національних збірних команд України.

Окрім того, в Україні зруйновано більш ніж 500 об’єктів спортивної інфраструктури та понад 100 об’єктів молодіжної інфраструктури.

«Еліта українського спорту сьогодні зі зброєю в руках відстоює нашу незалежність та наше майбутнє. На жаль, втрати дуже серйозні, але ми не маємо зупинятися, ми маємо боротися кожен на своєму фронті. Наші герої сьогодні б’ються на передовій, а наші спортивні герої сьогодні виступають на міжнародних змаганнях, здобувають перемоги й розповідають всьому світу про те, що відбувається, консолідують міжнародну підтримку навколо України, і вони є найкращими нашими амбасадорами в цьому питанні», – зазначив Бідний.

Міністр додав, що у Брюсселі, де він перебував з офіційним візитом і виступив перед своїми європейськими колегами у Раді ЄС 13 і 14 травня, багато було виступів на підтримку України. Проте, за його словами, все одно відчувається, що багато хто не усвідомлює українських реалій, коли люди прокидаються зранку під вибухи від ракетних обстрілів, як звучить сирена повітряної тривоги, що таке — переривати тренування по три рази, щоб бігти в укриття, а на деяких територіях, зокрема Харківщині, навіть немає сенсу їх переривати, бо можна просто не встигнути побігти в укриття.

«Тому це насправді шокуючі факти, і дуже важливо, щоб це кожен з них розумів. Коли ми спілкувалися з моїм німецьким колегою ще під час мого минулого візиту до Німеччини, він з натхненням розповідав про свої очікування від Євро-2024. А я поділився з ним своїми спогадами про Євро-2012: так само ми очікували, готувалися, мріяли про наше майбутнє, коли готувалися до проведення Євро-2012. І ніхто у страшному сні не міг собі уявити, що через 10 років ми будемо ховати наших дітей, ховатися від обстрілів, прокидатися від ракетних атак, ми не зможемо думати про спорт, про звичайні речі, які нас надихають, а будемо думати про наше виживання. Але навіть в цих умовах бути сильними, боротися і відбудовувати нашу Україну», – зазначив Бідний.