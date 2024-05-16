В Україні жінку судили за ухилення від військового обліку

Про це йдеться у вироку Мукачівського міськрайонного суду, передає «Еспресо.Захід«.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, жінка має середньоспеціальну освіту за напрямком «Медицина», її спеціальність — «Сестринська справа». Вона наразі неодружена, ніде не працює і раніше судима не була.

Українка, будучи військовозобов’язаною, 9 квітня за своєю адресою отримала під підпис попередження від начальника ТЦК про необхідність війського обліку та оновлення даних, а також повістку з викликом на 10 квітня для проходження медогляду ВЛК.

Жінку попередили про кримінальну відповідальність за ухилення від військового обліку, однак вона не прийшла у військкомат, не маючи на те поважних причин. Це кваліфікували як кримінальне правопорушення (проступок), передбачений ч.1 ст.337 КК України (ухилення військовозобов’язаного від військового обліку).

Рішення суду

Військовозобов’язана повністю визнала вину, погодилась на спрощений судовий розгляд і попросила призначити їй покарання у вигляді штрафу.

Суд врахував пом’якшувальні обставини (щире каяття) і дійшов висновку, що «виправлення обвинуваченої можливе без ізоляції від суспільства». Українці призначили штраф у розмірі 5100 гривень.