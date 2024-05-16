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ЗСУ за добу ліквідували 1520 окупантів

Про це 16 травня повідомляє Генштаб ЗСУ.

втрати росії станом на 16.05.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 488 460 (+1520) осіб,
  • танків ‒ 7529 (+19) од,
  • бойових броньованих машин — 14 538 (+30) од,
  • артилерійських систем – 12 565 (+27) од,
  • РСЗВ – 1070 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 798 (+0) од,
  • літаків – 351 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 028 (+13) од,
  • крилатих ракет ‒ 2200 (+1) од,
  • кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17 048 (+93) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2062 (+1) од.
16 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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