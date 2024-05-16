США мають дозволити і заохочувати удари України по території РФ, — Гельсінська комісія Президент Чехії назвав наївними сподівання України відвоювати захоплені території » ЗСУ за добу ліквідували 1520 окупантів Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила щонайменше 1520 військових. Так, з початку повномасштабного вторгнення загинули або були поранені 488 460 окупантів Про це 16 травня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.24 орієнтовно становлять: особового складу — близько 488 460 (+1520) осіб,

танків ‒ 7529 (+19) од,

бойових броньованих машин — 14 538 (+30) од,

артилерійських систем – 12 565 (+27) од,

РСЗВ – 1070 (+0) од,

засобів ППО ‒ 798 (+0) од,

літаків – 351 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 028 (+13) од,

крилатих ракет ‒ 2200 (+1) од,

кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17 048 (+93) од,

спеціальної техніки ‒ 2062 (+1) од.