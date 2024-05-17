Австрія створила фонд на 500 млн євро для підтримки інвестицій в Україну

Спеціальний фонд протягом наступних 5 років має виділити до 500 мільйонів євро для підтримки австрійського експорту в Україну.

Про це повідомив Мінфін Австрії.

Фонд, створений австрійським Мінфіном та австрійським експортним кредитним агентством OeKB. Завдяки залученню коштів від міжнародних фінансових інституцій обсяг фінансування можуть збільшити навіть до мільярда євро.

Близько 100 мільйонів євро на рік призначено для нового бізнесу, що, зокрема, відкриє можливості для австрійських експортерів у відновленні України.

В рамках процедури заохочення експорту Мінфін уже сприяє експортним угодам на суму 3-5 мільйонів євро в Україні з термінами оплати до трьох років через OeKB.

«Це дозволить нам здійснювати життєво важливі для України інвестиції. До них відносяться постачання питної води і тепла, забезпечення і відновлення транспортного сектору з дорогами, мостами і залізничною інфраструктурою, а також угоди з поставок та інвестиції, такі як спільні майстерні для автобусів, трамваїв і поїздів», — пояснив міністр фінансів Магнус Бруннер.