Українські військові утримують Роботине, за село тривають постійні бої Генштаб: Зараз найбільша активність ворога на Покровському напрямку » Гелікоптер, два літаки та 1410 військових: втрати РФ за добу війни в Україні Протягом минулої доби українці бійці ліквідували щонайменше 1410 російських окупантів. Також було знищено ворожий гелікоптер та два літаки Про це 17 травня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.24 орієнтовно становлять: особового складу — близько 489 870 (+1410) осіб,

танків ‒ 7547 (+18) од,

бойових броньованих машин — 14 552 (+14) од,

артилерійських систем – 12 603 (+38) од,

РСЗВ – 1071 (+1) од,

засобів ППО ‒ 800 (+2) од,

літаків – 353 (+2) од,

гелікоптерів – 326 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 073 (+45) од,

крилатих ракет ‒ 2200 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17 104 (+56) од,

спеціальної техніки ‒ 2069 (+7) од. Протягом доби четверга, 17 травня, на фронті відбулось 114 бойових зіткнень. У Вовчанську Харківської області ситуація контрольована.