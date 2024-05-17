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Гелікоптер, два літаки та 1410 військових: втрати РФ за добу війни в Україні

Про це 17 травня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 489 870 (+1410) осіб,
  • танків ‒ 7547 (+18) од,
  • бойових броньованих машин — 14 552 (+14) од,
  • артилерійських систем – 12 603 (+38) од,
  • РСЗВ – 1071 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 800 (+2) од,
  • літаків – 353 (+2) од,
  • гелікоптерів – 326 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 073 (+45) од,
  • крилатих ракет ‒ 2200 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17 104 (+56) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2069 (+7) од.

Протягом доби четверга, 17 травня, на фронті відбулось 114 бойових зіткнень. У Вовчанську Харківської області ситуація контрольована.

17 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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