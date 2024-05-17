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Ізраїль припинив угоду про вільну торгівлю з Туреччиною

Про це повідомляє Haberler.

«Якщо наприкінці терміну Ердогана громадяни Туреччини оберуть лідера, який буде здоровим і не ворожим до Ізраїлю, можна буде знову відкрити торговий шлях з Туреччиною», — сказав Смотріч.

Він заявив, що відповідно до угоди про вільну торгівлю всі знижені митні ставки, що застосовуються до товарів, імпортованих з Туреччини до Ізраїлю, будуть скасовані. У ньому також зазначено, що будь-який товар, імпортований з Туреччини до Ізраїлю, буде оподатковуватись у розмірі 100% вартості товару на додаток до існуючої ставки митного збору.

Смотрич зауважив, що заява Туреччини про припинення імпорту в Ізраїль означає серйозне порушення міжнародних торгових угод, укладених Туреччиною: «У нас є національна гідність, національна гордість і сильна економіка, і цій економіці не потрібно підтримувати тих, хто проти неї бореться».

За даними міністра, згідно з опитуванням Ізраїльської асоціації виробників, країнами, які можуть стати актуальною альтернативою Туреччині для ізраїльських виробників в імпорті, є Китай, країни Східної Європи, Греція, Німеччина, Кіпр, Тайвань та інші.

17 мая, 2024 | Category: Израиль, Новости

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